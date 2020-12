Zaterdagavond hebben we een mail gestuurd naar de klantenservice, zondagmiddag kregen we al antwoord en dinsdag werd er een vervangend exemplaar per post bij ons thuis bezorgd.

Tuincentrum Osdorp, jullie verdienen een dikke pluim voor deze supersnelle service.

Familie Smit,

Volendam

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.