’Woonplicht is niet de oplossing’

De achteraf controle dat slechts de koper er mag wonen is moeilijk en praktisch onuitvoerbaar, want wie gaat het controleren? Huis aan huis checken of de mensen die er zijn ingeschreven ook de kopers zijn? En volgende maand of volgend kwartaal weer? Dat is een onmogelijke taak voor het ministerie, voor de gemeenten die het moeten uitvoeren enz. Het is beter dat bepaalde huizen niet door niet-natuurlijke personen mogen worden gekocht. Daarmee sluit je conglomeraten en professionele organisaties uit. Slechts de natuurlijke personen die er een of enkele hebben, glippen door de mazen. Er is één moment van administratieve controle. En als het huis volgende week wordt doorverkocht is er weer die enkele, voorafgaand aan het passeren van de akte, administratieve controle.

Dizzy de Wijngaert, Den Haag