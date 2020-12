’Focussen op kernenergie’

Er komen dan blijkbaar toch een paar nieuwe hypermoderne kerncentrales, als het tenminste geen verkiezingsstunt is. Ze kosten ongeveer tien miljard euro per stuk. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag dat er aan subsidie is weggesmeten voor de zeer vervuilende biomassacentrales in ons land, waarvoor complete bossen worden gekapt.

En wat denkt u van de biodiversiteit in die bossen? Maar dat krijg je, omdat men in Brussel niet een natuurwetenschapper, maar een Nederlandse leraar Frans (hij heet ook Frans) tot klimaatpaus heeft benoemd die de ’green deal’ moet aansturen. En die bovendien geen vinger heeft uitgestoken om de milieuvriendelijke Nederlandse pulsvisserij te behouden..

Bert Panhuise, Leeuwarden