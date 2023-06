Uitslag Stelling: Betalen om in file te staan

Een respondent bestempelt het rekeningrijden als ’de zoveelste melkkoe van de overheid’. „Natuurlijk gaan ze hierdoor veel meer geld binnenkrijgen dan nu op bpm en wegenbelasting.” Een ander merkt op dat alleen ’nieuwe’ rijders en bezitters van grote, zware auto’s voordeel zullen hebben, omdat hun -hoge- belastingen wegvallen. „Helemaal niet eerlijk voor kleine en tweedehandsrijders.”

Veel stemmers struikelen over de mogelijkheid dat in het buitenland gereden kilometers ook belast kunnen gaan worden. „Ik zie nergens terug dat de bedragen over kilometers die buitenlanders hier gaan rijden, bij ons in de schatkist terecht gaan komen.” Daarom pleit iemand bijvoorbeeld voor een tolvignet, in plaats van een geautomatiseerd kilometerregistratiesysteem.

De meesten geloven niet dat door het heffen van 7 à 8 cent het aantal gereden autokilometers zal gaan dalen en het aantal files zal afnemen. „De files lossen niet op omdat het idiote besluit is genomen minder geld te steken in de broodnodige uitbreiding van het wegennet”, stelt een respondent. Een ander: „Rekeningrijden is gewoon betalen om in de file te staan.”

Ook geloven de meesten niet dat meer mensen gaan thuiswerken als het duurder wordt om met de auto naar het werk te gaan. De meerderheid juicht het ook niet toe als Nederlanders minder zouden autorijden. Een respondent ziet het voordeel niet zo: „Hoe minder er gereden gaat worden, hoe minder belastinginkomsten. Dus uiteindelijk gaan die belastingen dan nog meer omhoog.”

Een van de varianten op rekeningrijden is een onderscheid tussen auto’s op fossiele brandstoffen en elektrische auto’s. Bezitters van deze laatste auto’s zouden dan minder betalen. Een grote meerderheid is tegen zo’n onderscheid. „Leraren, mensen in de zorg en bouwvakkers moeten hun werk op het werk doen en die kunnen zich echt geen Tesla veroorloven”, zo merkt iemand op.

Het kabinet wil dit jaar een wetsvoorstel indienen voor rekeningrijden. De meeste stemmers denken dat dit niet door de Tweede Kamer komt. „Dit is een veel te ingewikkelde operatie voor degenen die in het kabinet zitten. Je ziet de fouten die hierbij gemaakt gaan worden al van mijlenver aankomen.”

Een grote meerderheid is bang dat bij het invoeren van rekeningrijden de privacy van automobilisten niet gerespecteerd gaat worden. „Overheid en ict, dat gaat gegarandeerd een drama opleveren.”

Nog meer zorgen maken de meeste stemmers zich over hun eigen autogebruik. Een meerderheid vreest niet meer te kunnen autorijden door het invoeren van het rekeningrijden. „Ouderen worden eenzamer omdat kinderen zich het niet meer kunnen veroorloven om vaak langs te komen.” Respondenten vinden daarbij dat met het invoeren van het rekeningrijden, er meer geïnvesteerd zal moeten worden in het openbaar vervoer. „In de polder is er nauwelijks sprake van openbaar vervoer, net als in Zeeland en de noordelijke provincies. Hoe moeten mensen dan naar hun werk komen? Den Haag houdt alleen rekening met de Randstad.”