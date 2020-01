Ajax moet niet in een BeNeLiga

De grote clubs van Nederland en België kwamen donderdag bij een overleg in Eindhoven tot een akkoord in hoofdlijnen. Dit is het stokpaardje van Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, die op deze manier natuurlijk het noodlijdende Belgische voetbal nieuw leven wil in- blazen. Hij heeft daarbij een Nederlandse topclub met internationale allure hard nodig. Maar Ajax heeft in deze op voorhand ’kneuterige’ competitie helemaal niets te zoeken en moet gewoon wachten op een eventuele overstap naar een competitie met de vijf toplanden in Europa. Daar word je als club met ambitie wel beter van.

Jan Pronk, Beverwijk