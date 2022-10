Premium Het beste van De Telegraaf

Met luchtalarm en zonder GPS in een verduisterd Oekraïne

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Tijdens een overdadige maaltijd in een Georgisch restaurant in Charkov gaat het luchtalarm af, buiten op straat en in de jengelende app op mijn telefoon. De Russen zijn zo goed als uit de provincie verdreven, maar de Russische grens blijft altijd dichtbij, zo’n 30 kilometer verderop. De enkele minuten die een raket daarvandaan nodig zou hebben, strijken voorbij. Maar de verhoogde staat van paraatheid duurt nog even. Wanneer het sein veilig is gegeven, lopen wij een donker Charkov in. In Oost-Oekraïne gaat de zon vroeg onder en de straatverlichting blijft uit, om Russische wapensystemen in het donker te houden: ’lichtvermomming’.