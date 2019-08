Uitslag stelling: Softdrugs niet legaliseren

Met de wietproef die in tien gemeenten wordt gehouden zouden zowel de gezondheidsrisico’s van softdrugsgebruik als de criminaliteit rondom de handel ervan worden aangepakt. Coffeeshophouders moeten een bijsluiter geven met daarop de exacte bestandsdelen van de verkochte wiet en hasj. Ook moeten ze probleemgebruikers doorsturen naar hulpinstanties. Volgens bijna 90 procent zal dit niet voor verstandiger wietgebruik zorgen. „Het lijkt zo mooi, wiet dat door de staat wordt gecontroleerd met bijsluiter. Hoeveel mensen lezen de bijsluiters niet van medicijnen die ze gebruiken? Zouden alle wietrokers deze dan wel lezen?” Ook is er weinig vertrouwen in de coffeeshophouders. „Zij zijn vaak ook criminelen en verkopen vaak meer dan alleen wiet.”

Als er dan al staatswiet komt moet er in ieder geval een maximum gesteld worden aan de THC-waarde ervan, menen de stemmers. Een tegenstander vindt dit echter onzin en legt de verantwoordelijkheid bij de gebruikers zelf. „Als je een drankje drinkt dan drink je whisky toch ook niet zo snel als een biertje? Zo moet je het met wiet ook zien. Heb je sterke wiet? Dan rook je gewoon wat minder!”

Velen ziet algehele legalisering van softdrugs niet zitten. Bovendien zou dit nogal tegenstrijdig zijn met het huidige anti-rookbeleid „Als je een sigaret rookt ben je bijna een crimineel en dan deze troep wel toestaan”, luidt een reactie. „De staat geeft per jaar miljoenen uit om tabaksrokers van hun verslaving af te helpen. En nu gaat dezelfde staat de wietindustrie subsidiëren.”

De criminaliteit wordt er in ieder geval niet minder door. De staatswiet zal de concurrentie met illegale wiet namelijk niet kunnen aangaan, denkt de meerderheid. „Het zal een flink stuk duurder zijn als de coffeeshopwiet. En de straathandel zal flink toenemen.” Een gebruiker onderschrijft dit. „Wie koopt nou wiet in een coffeeshop? Ik niet! Prijzen zijn veel te hoog, 10 à 15 euro per gram. Als je ’de weg’ weet, betaal je max. 5 euro per gram. De illegale handel zal alleen maar groter worden.” Hoewel de meeste deelnemers het hiermee eens zijn, spreken zij echter niet uit ervaring. Driekwart zegt nooit zelf te hebben gebruikt.

Het drugsgebruik zal ook niet afnemen door legalisering. Volgens meer dan de helft zal het zelfs toenemen indien de door de overheid gecontroleerde ’staatswiet’ een feit wordt. „Iedereen die wiet of cannabis gebruikt blijft dit doen, het is immers toch verslavend, het wordt ze nu alleen maar makkelijker gemaakt om te kopen.”

Een enkeling denkt dat legalisering wel kan werken, als het maar betaalbaar wordt: „Goede staatswiet tegen prijzen waar de criminelen het niet voor doen. Zo zet je die buitenspel.” En een ander denkt:„Een gereguleerde teelt is geen slecht idee. Als het maar niet alleen bij grote bedrijven terecht komt zoals in Amerika.” „Lekker BTW vangen lijkt me ook niet verkeerd. In Colorado bracht het zoveel belasting op dat de mensen een fiscale teruggave kregen. Zouden we hier ook wel kunnen gebruiken.”