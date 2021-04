Brief 2: ’Te vroeg om boel 21 april open te gooien’

Met verbazing nam ik vorige week kennis van het bericht dat op 21 april de terrassen weer open konden. Champagneglazen werden volgeschonken en er werd weer geproost...

Niets was nog zeker want het was geen officieel bericht van de overheid. Ben ik dan een van de weinigen die zag aankomen dat dat niet zou gebeuren?

Ruim 7000 besmettingen per 24 uur. Overvolle ziekenhuizen en dan de boel open gooien? Komop medelanders, natuurlijk kan dat niet. Het komt wel weer maar niet nu en ook niet op 28 april. Met Koningsdag hoeven we niet massaal de straat op. Door dergelijk gedrag zitten we nu met de gebakken peren en duurt het allemaal nog langer.

E. Willems

