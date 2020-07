’Snel terug naar normaal’

Allerwege wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de coronacrisis: werkloosheid, lockdownschuld, faillissementen, armoede. Daar worden steunprogramma’s tegenin gebracht, landelijk en regionaal. Opmerkelijk is dat de bedenkers van al die steunmaatregelen zèlf nergens last van hebben: hun salaris is gewaarborgd, evenals hun vakantie.

Waar al dat toegezegde geld blijft is onduidelijk, jonge mensen worden en masse ontslagen. Maar dat al die steun vroeg of laat terugbetaald moet worden staat als een paal boven water. Zoals de afgekondigde maatregelen omtrent ‘thuiswerken’ werden bedacht door mensen die zelf alleen maar werken vanachter een bureau of computer. Een stratenmaker kan niet thuis werken.

Ondertussen schrik ik al winkelend van de enorme winkelleegstand in binnensteden (Haarlem, Alkmaar, Schagen, Hoorn, Emmen, Enschede, alles eigen waarneming) en gaat de ene ondernemer na de andere op de fles. In deze malaise gaat de regering op reces, en denkt ‘zoek het maar uit’. De oplossing? Terrassen en markten moeten zo spoedig mogelijk volledig open, evenals theaters, bioscopen en musea. Je kunt een volk niet constant tot huisarrest veroordelen en ‘staatseconomie’ leidt toch nóg meer armoede, zie de geschiedenis van de Sowjetunie en de DDR.

We zullen daarbij massale sterfte moeten aanvaarden als logisch gevolg van een enorme vergrijzing. We zijn het normaal gaan vinden dat mensen stokoud worden. Een dwaalgedachte. Mijn grootouders stierven 50 jaar geleden allen begin 70 (hersenbloeding, hartverlamming, verkeersongeluk, longontsteking), daar overleed je toen aan. Tegenwoordig lappen ze je weer op met betere medicijnen, stents, gezonder leven, nieuwe knieën en dito heupen. Maar er komt een keer een einde aan.

R. van Ling, Heerhugowaard