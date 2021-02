’Spelen verkiezingen een rol bij versoepelingen?’

Vanaf 3 maart mogen we gelukkig weer iets meer in ons dagelijkse leven. Niet iedereen is blij met de nieuwe regels. Zo is het niet te begrijpen, dat de terrassen nog steeds niet open kunnen. Bij loketjes, waar je koffie kan halen, zie je mensen op een kluitje staan en hun bekertje leegdrinken.

Maar soms vraag je je af, op welke grond de beslissingen worden genomen.

Steeds meer hoor je, dat de verkiezingen een grote rol spelen. Als dat zo zou zijn, zou dat heel erg zijn: De volksgezondheid afhankelijk stellen van de politiek.

Joke van Leeuwen, Amersfoort