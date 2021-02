’Ook straatagent met voorrang inenten’

Bij het vaccineren zagen we dat in de verpleegtehuizen mensen werden gevaccineerd naar leeftijd en op medische indicatie van lichamelijke klachten. Zo ontstond het beeld, dat de ene bejaarde het vaccin kreeg en zijn buurman niet. Terecht werd dat teruggedraaid en worden nu alle inwoners van verpleegtehuizen tegelijk ingeënt.

Bij de politie zien we nu eenzelfde beeld ontstaan. Korpschef Henk van Essen wil dat ME’ers met voorrang worden gevaccineerd.Maar of je nu ME’er bent of 'straatagent', je komt dagelijks met allerlei mensen in aanraking en de kans op besmetting met Covid-19 is levensgroot. Dus als je toch bij de politie bezig bent om te vaccineren, doe dat dan bij álle politiemensen en niet alleen bij diegenen die in de 'frontlinie' staan. In deze hectische periode kan geen enkele agent gemist worden. Geen dág!

Jan Muijs, Tilburg