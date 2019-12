Brief 3 ’Geld onkosten moet naar goed doel’

Het is wel frappant, dat in 2006 deze Mark Rutte de slogan voerde: Voor iedereen 3% erbij. Hij vergat toen, en nu nog steeds, dat de bijstandsmoeder, wajonger en bejaarde er elk jaar meer bij in schieten dan wat de staat aan stelselmatige verhogingen van allerhand belastingen binnenkrijgt. Maar ondanks zijn opleiding is de betekenis van het woord nivelleren hem nog steeds niet duidelijk geworden.

J.A. Bossink, Oldenzaal

