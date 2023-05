Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Mark Brouwer, majoor der mariniers ’Nederlandse samenleving zal moeten incasseren’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Een tulp als stille getuige van een dodelijke Russische raketaanval op een woning in Dnipro, afgelopen vrijdag. Brouwer: ,,De oorlog in Oekraïne leert ons vele lessen.” Ⓒ anp/hh

Met een oorlog in volle gang op dit continent, herdenkt Nederland deze vierde mei zijn doden. Mark Brouwer vindt het een uitgelezen moment om onszelf de vraag te stellen wat we over hebben voor onze vrijheid. „Wij zullen moeten incasseren. En dat kost geld en principes.”