Uitslag Stelling: Petje af voor de bezorgers

Een eveneens krappe meerderheid vindt dat PostNL zich beter op de chaos had kunnen voorbereiden omdat de winkelsluiting er al een tijdje zat aan te komen. Iemand merkt op: „Den Haag had de maatregelen beter moeten voorbereiden, en zeker niet moeten laten ingaan pal voor de feestdagen”. Een ander is vooral verbolgen over het sluiten van afhaalpunten: „Die zijn in winkels, die verder dicht moeten. Dat is niet rendabel voor die winkeliers”. Een stemmer vindt het wel meevallen: „Gezien het in korte tijd gestegen aanbod, is er eigenlijk maar weinig vertraging. Het is een bijzondere situatie, waar je volgens mij niet op had kunnen anticiperen.”

Iets meer dan een derde van de respondenten ervaart op het moment zelf problemen met de postbezorging. Een kwart vindt dat consumenten gecompenseerd zouden moeten worden voor de vertragingen. De meesten stellen zich echter wat coulanter op ten opzichte van de post- en pakketbedrijven.

De meerderheid denkt dat consumenten wel tevreden zijn met de service van de webwinkels. „De mensen van PostNL doen wat ze kunnen. Hulde daarvoor! Consumenten moeten echt even van hun troon afkomen. Alles valt samen: Kerst én winkelsluitingen.”

Medewerkers van Intertoys en Blokker zijn de afgelopen dagen zelf pakketjes gaan bezorgen bij hen in de buurt, met eigen auto of fiets. Bijna alle respondenten vinden dit een mooi initiatief. Een reactie: „Hopelijk volgen er meer bedrijven. Niet voor mezelf, maar voor hen, zodat zij het hoofd boven water kunnen houden.”

Voor de bezorgers hebben de meesten niets dan lof. „In deze chaotische tijden zullen we allemaal wat meer aandacht en geduld moeten hebben voor de bezorgers. Zij zijn echt net te benijden.” Een andere reactie: „Het is de regering die de chaos creëert. De bezorgers verdienen juist een heel grote pluim”.

Aan de andere kant hebben deelnemers ook het een en ander te klagen. „Het wordt tijd dat er eens bezorgers komen die iets gemotiveerder zijn dan degenen die het pakket voor de deur kwakken en al lang en breed weg zijn als je tien seconden later de deur opendoet.” Maar: „Wel mijn complimenten voor de bezorgers die wel goed hun werk doen. Zij mogen van mij een bonus krijgen.”

Anders dan horeca, mogen winkels geen afhaalpunt hebben bij hun zaak. Bijna driekwart van de respondenten vindt dat afhalen voor beide branches moet kunnen. De meeste deelnemers vinden niet dat de webwinkels hun aanbod zouden moeten aanpassen door de huidige grote druk op de pakketbezorging. Een andere oplossing: „De klant laten betalen voor retouren. Dan kopen ze niet als een kip zonder kop om thuis te bekijken of het ze wel zint.”

De vraag of de postbezorging in handen van de overheid moet komen, laat een verdeeld beeld zien. Er zijn iets meer voor- dan tegenstanders. „Laat het maar weer een staatsbedrijf worden. Dan zal het ineens een stuk beter gaan met de logistiek.” Een andere voorstander: „Elke dag komen er vijf busjes van vijf bedrijven. Inefficiënt en slecht voor het milieu.”