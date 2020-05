Hansko Broeksteeg

Bij de verkiezingen van 2017 behaalden dertien politieke partijen zetels in de Tweede Kamer. In de jaren ’80 en ’90 namen na verkiezingen gemiddeld zo’n tien fracties zitting in de Kamer. Het parlement versplintert dus. Er zijn meer partijen in de Kamer gekomen; de fracties werden aanmerkelijk kleiner.