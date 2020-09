Uitslag stelling: ’Ook jeugd moet doorbijten’

Jongeren hebben sinds de coronacrisis veel concessies moeten doen om de oudere generatie te beschermen. Daarom zou het volgens jongerenorganisaties nu aan de ouderen zijn om zich aan te passen zodat het ’normale leven’ weer enigszins op gang kan komen. Onzin, reageren de meeste deelnemers. „We hebben al de hele coronacrisis ingeschikt. Nu wil de jeugd weer terug naar hun normale leven maar dat kan gewoon niet zolang er geen vaccin is”, zegt een deelnemer. Zo zwaar hebben ze nu het nu ook weer niet, klinkt het. „Zestigplussers hebben hard gewerkt zodat jongeren in een gespreid bedje kwamen. Nu het even tegen zit moeten de jongeren ook maar even doorbijten”, vindt een oudere. Bovendien: „Iedere generatie wordt wel ergens in beperkt. Alleen zijn jongeren niets gewend”, stelt weer een ander.

Ouderen zijn al heel voorzichtig maar lopen risico door de lakse houding van anderen is de heersende mening. „Ze kunnen niet veilig boodschappen doen”, wordt gesteld. Het idee van een tijdslot in supermarkten, musea en restaurants voor ouderen zien de meesten echter niet zitten. Enkele uitzonderingen daargelaten: „Een ouderenuurtje is best, maar niet tussen 7 en 8 in de ochtend graag.”

Hoewel het gros niet vindt dat de generatiekloof verergert door de coronacrisis, blijken er gezien de reacties wel wat spanningen te zijn tussen jong en oud. „Jongeren houden geen rekening met ouderen door te feesten, te zuipen en overal lak aan te hebben, ze brengen het leven van ouderen in gevaar.” Iemand gaat hierop door: „Ze hebben niet geleerd dat het leven ook verplichtingen kent. Het is wel eens goed voor ze om wat te minderen.”

Een kleiner deel van de respondenten reageert met meer empathie: „Je zult maar tussen de 15 en 30 jaar zijn en je sociale leven zit op slot in een periode dat sociale contacten juist zo belangrijk voor je zijn.” Deze groep wijst juist op het belang van solidariteit tussen de generaties: „Het overkomt ons allemaal, we moeten allemaal onze bijdrage leveren.” Hierbij wordt wel veel belang gehecht aan keuzevrijheid. „Ouderen moeten zelf kunnen beslissen of ze binnen blijven of niet. Er zijn genoeg ouderen die ook terug willen naar ’normaal”, weet een deelnemer. „Gooi alles weer open. En laat de ouderen zélf beslissen of zij een bezoek aan restaurant, theater, museum of familie aandurven.” Anderen zijn stelliger: „Ouderen, waartoe ik ook behoor, moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zichzelf beschermen. De volgende generaties zijn niet verantwoordelijk voor hen. Ik ben zonder meer bereid dood te gaan voor mijn kinderen en of hun leeftijdsgenoten.” Een ander valt deze lezer bij: „Ouderen hebben hun leven al gehad. Jongeren moeten alles nog gaan opbouwen. Ieder verloren jaar heeft grote gevolgen voor hun toekomst. Toekomst heeft altijd voorrang op het verleden.”

En juist de jongeren zijn nodig om de samenleving weer op te bouwen, stelt deze groep. „Laat jongeren voor oplossingen zorgen, neem hen serieus. Vooral nu wij technologie en innovatie nodig hebben om de crisis door te komen.”