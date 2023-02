’Zuivere speeltijd gebruiken’

De oplossing is simpel, 35 minuten zuivere speeltijd, de tijd op de stadionklok is de leidraad, ligt de bal meer dan 5 seconden stil, stadionklok stopzetten. Zo maken blessures, wisselen, doeltrappen, corners, vrije trappen, vieren van doelpunten geen onderdeel meer van een tactisch spelletje. De vierde official kan de tijd bijhouden, dat gebeurt ook al bij rugby, hockey en veel andere sporten. Het voetbal moet weer aantrekkelijk worden om naar te kijken, want zoals het nu gaat wordt het er niet beter en leuker op.

Aart Bijvoet, Volendam