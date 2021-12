’Tikkende tijdbommen vragen alleen solidariteit’

Voetbal

Geëmotioneerde Sergio Agüero stopt vanwege hartproblemen

Sergio Agüero van Barcelona stopt per direct met voetballen. Dat heeft de spits, die in de zomer overkwam van Manchester City, woensdag in Spanje laten weten. De 33-jarige speler beëindigt zijn succesvolle loopbaan om medische redenen.