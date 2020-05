De Kwestie: ’Vakantie vieren kan ook thuis!’

De meeste reageerders op de Kwestie hebben dan ook weinig moeite met het vooruitzicht om eens niet naar Griekenland of Spanje te vliegen of naar Frankrijk of Duitsland te rijden. En als je er dan toch echt even uit moet, dan kun je met een halfuurtje al op de plaats van bestemming zijn, bepleit Tonnyhendriks 40: „Volgens mij is vakantie bedoeld om bij te tanken van alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dus om even geen dagelijkse zorgen aan je hoofd te hebben, even geen verplichtingen, even geen móeten, maar je eigen ritme te kunnen volgen. Dat kan thuis, maar er zijn ook veel mensen die de zelfbeheersing niet kunnen opbrengen om dat thuis te doen. Dus voor die grote groep is het fijn om even helemaal weg te zijn, uit je dagelijkse omgeving. Alleen: normaal leef je het merendeel van je tijd in een kleine cirkel rondom je huis, dus dat vakantiegevoel kun je net zo goed krijgen op een camping/hotel op 40 kilometer van je woonplaats. Daar hoef je echt geen dag voor te rijden of uren voor te vliegen.”

En precies datzelfde zegt ook Edwin_V: „Vakantie in eigen land is ook heerlijk, bovendien goed voor onze economie.” En ook Frank56 meent: „De enige manier om Nederland te helpen en de bedrijven in Nederland, is om te zorgen dat we het geld aan Nederlandse bedrijven laten. Het gevolg is anders een kaalslag hier, met een enorm gevolg onder het personeel. Dan kunnen we straks niet meer op vakantie, domweg omdat Nederland dan plat ligt.”

Beste tent

Eigenlijk zijn er als het om vakantie gaat twee kampen: zij die er echt even uit moeten (dus weg van de dagelijkse omgeving) en zij die het allemaal ook thuis wel kunnen vinden, mits ze met rust worden gelaten. Trasrino hoort tot die laatste groep: „Als je een vakantie nodig hebt om goed uit te rusten dan moet je thuis blijven. Daar zit je in de beste caravan, de beste tent, het beste hotel!”

"Het kan heerlijk zijn om even drie weken je eigen ritme te bepalen"

Ook Alexei hoeft niet weg: „Vakantie nodig? Wat toch een onzin! Heel veel gezinnen kunnen al jaren niet met vakantie omdat de financiën daarvoor ontbreken. Die mensen hoor je niet. Kijk eens naar de prachtig blauwe lucht zonder de vliegtuigstrepen, bedenk eens hoeveel minder fijnstof onze longen vervuild. Als er ooit weer een tijd na de corona aanbreekt, mag ik hopen dat het vele vliegen naar welke bestemming dan ook voorbij is.”

Besmettingshaarden

We kunnen dus prima zonder, denkt ook Gorrila: „Althans, je moet wel een aantal weken vrij zijn; gewoon om de batterij op te laden. Maar dat kan ook prima thuis of in eigen landje. Ik vind het sowieso dom om speciaal naar buitenland te gaan, aangezien de besmettingshaarden juist uit die hoek het hevigst waren en nog zijn.”

Waarover we het wel eens zijn: een paar weken uit de sleur is een heel goed idee. Dat zegt ook V/d veer40: „Vakantie betekent niet automatisch dat je dan naar een ver land moet. Vakantie is ook even verlost zijn van je dagelijkse sleur, van naar je werk gaan, waar je op een bepaalde tijd aanwezig moet zijn en dan na het werk weer thuis dient te komen. Het kan heerlijk zijn om even drie weken je eigen ritme te bepalen en niet van vergadering naar vergadering te moeten.”

Dat is zeker nodig, vindt ook Willemwriter, maar die snapt dan weer wel dat sommige mensen daarvoor het buitenland verkiezen: „Enkele weken een andere omgeving laadt de accu weer op en dat is in een overvol, van stress en regeltjes vergeven landje als het onze geen overbodige luxe. Het is niet voor niets dan enkele miljoenen jaarlijks naar Frankrijk vluchten, om daar te ervaren wat ze hier zo node missen: ruimte, rust, harmonie, schoonheid, kunst en cultuur, culinaire hoogstandjes enz.”

En die mensen die niet met vakantie gaan, zijn die dan ongelukkig? Welnee, zegt Helen12: „Deze zomer wordt het ’t derde jaar op rij, dat ik niet op vakantie ga. Heerlijk! Wat een rust, zonder al die voorbereidingen. De reis naar Schiphol of Eindhoven, drie uur wachten tot je vertrekt, dan de vliegreis en dan de transfer naar de uiteindelijke bestemming. Nee, ik heb het niet gemist. Hier was het heerlijk weer, de meeste mensen zelf op vakantie, dus ook lekker rustig. Vakantie krijg je om geestelijk en lichamelijk weer uit te rusten van het gejaag en gejakker het hele jaar. Dat kan thuis ook, omdat je geen deadlines hoeft te halen en een paar weken niets moet. Geniet ervan!”

Ontstressen

Toch zijn er ook die graag even wat verder reizen, zoals Erlcampo: „Ik werk het hele jaar onder tijdsdruk en ga dan voor m’n rust graag naar Griekenland om te ontstressen. Er mag daar een hoop en niets moet! Dat is zalig uitgerust thuiskomen!”

Het laatste woord is deze week aan Claudia, een thuisblijver: „Als je niet hoeft te werken dan heb je toch al vakantie? Waarom moeten we altijd en eeuwig weg uit eigen land? Thuis zonder iets te moeten, alles bij de hand, gewoon lekker je ding doen... Prima vakantie, hoor. Maar dat is mijn mening!”