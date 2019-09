’Nog altijd profijt van Gouden Eeuw’

Onze geschiedenislessen leren het: er was veel ellende in de zeventiende eeuw, misschien wel even veel als in de zestiende, achttiende of negentiende eeuw. Om over de 20e eeuw met de Holocaust nog maar te zwijgen.

Al die eeuwen kenden slavernij, overal, al kwam daar bij ons officieel een eind aan in de negentiende eeuw. Maar niet elders op de wereld en niet in de seksindustrie. Daar is nog veel werk te verzetten.

Alle eeuwen brachten ook iets goeds voort, waarin zij zich van elkaar onderscheiden. Denk aan de renaissance, de opstand tegen Spanje, de verlichting, de technologie, de sociale zekerheid.

Een belangrijk deel van de zeventiende eeuw onderscheidde zich door grote en lucratieve prestaties o.a. op het gebied van inpoldering, handel, zeevaart, gastvrijheid, kunst. Dat bracht allemaal goud in het laatje. Het laatje van de armen bleef leeg, daarin vormden de Lage Landen geen uitzondering. Vakbonden en sociale voorzieningen moesten nog worden uitgevonden, maar het land als economische eenheid gedijde toen beter dan welk ander land ook. Dat wierp vruchten af tot de dag van vandaag. Daar hebben we het over als we die periode ’Gouden Eeuw’ noemen.

Lia van Nuys, Heerlen