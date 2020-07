Brief 1: ’Leiding nemen in immigratieprobleem’

Ook de verwachting dat we in 2050, bij ongewijzigd beleid, zo’n 20 miljoen inwoners hebben in Nederland is bepaald geen rustgevend vooruitzicht.

Maar alleen de introductie van een dergelijke minister is natuurlijk niet genoeg. Deze man of vrouw moet met strakke hand, het hopelijk goed afgesproken regeerakkoord in dat kader, met verve uitvoeren. En zich niet zoals mevrouw Broekers-Knol door een Marokkaanse minister met een kluitje in het riet laten sturen.

Wie betaalt bepaalt, het wordt echt hoog tijd dat we binnen het totale immmigratievraagstuk eindelijk eens orde op zaken gaan stellen en daadwerkelijk de leiding nemen. Daar heeft de Nederlandse belastingbetaler gewoon recht op.

Jan Pronk, Beverwijk

