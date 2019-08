Uitslag Stelling: ’Het is en blijft een drug’

Het NVIC maakt zich ernstige zorgen over de enorme toename in lachgasgebruik. Het komt soms voor dat een persoon in twee tot drie dagen wel vijftig ballonnetjes of patronen met lachgas inademt en zo op de eerste hulp belandt.

Een deelnemer stelt: „Het is een groeiend probleem, maar wij mogen niet voor de medische kosten opdraaien! In de verzekering uitsluiten en zelf de kosten laten betalen.” Die mening delen veel tegenstemmers van de stelling. Iemand schrijft: „Het product is hier niet voor gemaakt. Waarom gezondheidsrisico’s lopen? De zorgkosten zijn al immens hoog. Verslavingen en dit soort misbruik moeten worden tegengegaan.” Om nog maar te zwijgen van de rotzooi die het achterlaat op straat, wat voor velen een doorn in het oog is.

Moet er dan een algeheel verbod komen? Een kwart van de deelnemers denkt dat het gebruik daardoor alleen maar spannender wordt. Iemand zegt: „De risico’s die eraan kleven, maken het juist spannend. Het is en blijft een drug, pak het gebruik net zo hard aan als bij harddrugs, dan zal de opwinding snel verdwijnen.” „Spanning kun je ook op andere manieren krijgen. Gebruik je gezonde verstand”, stelt een ander. „We moeten ophouden alle zaken die het lichaam en de hersenen aantasten normaal te vinden.”

Want de cijfers liegen er niet om: dit jaar alleen al 67 meldingen van gezondheidsklachten als verwardheid, hoofdpijn en pijn op de borst als gevolg van buitensporig lachgasgebruik. In tegenstelling tot 54 meldingen heel vorig jaar. Een deelnemer stelt: „Verbieden. De risico’s op korte en lange termijn worden zwaar onderschat. Zoals met elke drug zijn we veel te tolerant.”

Maar er klinkt ook: „Het hoeft niet verboden te worden. Meer voorlichting kan zeker geen kwaad. Is toch lachen, ballonnetje op z’n tijd moet kunnen.” Beter voorlichten moet zeker, vindt 83% van de respondenten. Iemand schrijft: „Goede voorlichting en keiharde confrontaties.” En: „Meer educatie en eigen verantwoordelijkheid moeten leidend zijn.”

Een tegenstander vindt: „Dit is weer een modegril en moet direct in de kiem gesmoord worden.” Iemand peinst: „Ik vind het zeer zorgelijk. Kennelijk boeit het jongeren niet of je daarmee je gezondheid schaadt. Beter een leeftijdsgrens inbouwen.” „Nee”, zegt een ander, „kunnen ze zichzelf niet beschermen, dan moet de overheid dat maar doen: lachgas vandaag nog op de Opiumlijst.”

Maar het kabinet wil nog even wachten op een risicobeoordeling. Bijna 70% van de deelnemers vindt dat men nu maatregelen moet nemen. Iemand schampert: „Waarom afwachten en eerst onderzoeken? Het is toch wel duidelijk wat deze drug met je doet?” En: „We leven in een rare wereld. Alsof het de gewoonste zaak is, tolereren we hier het gebruik van drugs. De jeugd kan geen lol meer hebben zonder onder invloed te zijn.” „Men moet stoppen met roken, maar je hersenen beschadigen mag gewoon”, foetert een ander.

Maar niet iedereen is tegen: „Die betutteling weer. Van alcohol krijg je ook hoofdpijn, trillende handen, verwardheid etc. Dat wordt toch ook niet verboden?”