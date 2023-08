‘Meiden, pas op voor ’n fabeltjesfuik’

Het is goed dat vrouwen op sociale media informatie zoeken over anticonceptie. Maar voor ze er erg in hebben krijgen ze vooral negatieve verhalen over de pil te zien. Ouders doen er goed aan hun dochters, en ook zonen, hiervoor te waarschuwen. Ook de huisarts kan meer doen, vindt anticonceptie-expert Ineke van der Vlugt.

