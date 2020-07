’Blijf weg uit Turkije’

Het coronavirus is op zijn retour. De economie wordt weer voorzichtig opgestart en ook de vliegvakanties zitten duidelijk in de lift. Toch zijn er nog landen waarvoor het sein veilig nog niet wordt gegeven. Eén zo'n land is Turkije. Dus liefst niet en daarom geheel op eigen risico, maar niemand houdt je tegen.

Binnen Europa is een keur aan vakantielanden waar je wel redelijk veilig kunt vertoeven. Waarom zou je dan juist kiezen voor Turkije. Een land waar nog een ouderwetse dictator het voor het zeggen heeft. Waar geen vrije pers meer is en duizenden mensen -heel veel onderwijzers, journalisten en Gülen aanhangers- intussen al een paar jaar vast zitten.

Zonder enige vorm van proces. Puur om wie ze waren! En je weet maar nooit of je naam daar niet op een of andere manier in een justitie-computer terecht is gekomen. Want dan ben je echt de Sjaak. Bovendien een oorlogszuchtige dictator die in Libiė inmiddels ook al voor dood en verderf zorgt en in Syrië weer veel slachtoffers maakt onder de Koerden. Laat zo'n land links liggen. Protesteer door weg te blijven.

En zo niet, dan ben je ergens toch mede verantwoordelijk voor de instandhouding van het regime. Voor al die onschuldige mannen, vrouwen en kinderen: dat moet je niet op je geweten willen hebben.

Jan Muijs,

Tilburg.