’Geen geld meer naar Marokko’

Overloon is woedend na mishandeling van een 76 jarige man die daarbij zwaar werd belaagd. Het betreft een 16 jarige Marokkaanse veiligelander die in het azc in Overloon onderdak genoot. Land(en) weigeren te praten met de staatssecretaris en vooral Marokko blijft halsstarrig over terugkeer.

Hoe komen deze jonge veiligelanders,die ook nog voor veel overlast zorgen, alleen terecht in Nederland? Vanuit Marokko moet je toch eerst Europa zien te bereiken alvorens via de open grenzen in Nederland te komen.

Verder moet Den Haag zich buigen over het niet meer uitbetalen van allerlei toeslagen aan bv. Marokko als deze kleine criminelen niet teruggestuurd kunnen worden.

Mevr. Brugman, Lelystad