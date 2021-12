’Nieuwe verzuiling ligt op de loer’

Jaap van Duijn slaat de spijker op z’n kop, wat waren wij blij dat we vanaf het midden van de vorige eeuw we langzaam van de verzuiling af waren, en kwamen tot het besef dat Nederland al behoorlijk vol was. Met de gigantische immigratie van moslims uit islamitische landen, waarvan we weten dat het merendeel nog in de mores van en paar eeuwen gelden leeft, duiken we zo weer de verzuiling in en hebben wij straks een samenleving waar bevolkingsgroepen finaal langs elkaar heen leven en wij zelf creëren het hij/zij verhaal, en hebben dat over onszelf uitgeroepen. Laten we beginnen met het onzalige idee van de gemeente Utrecht om hoofddoekjes bij de BOA’s toe te staan. Laten we a.u.b. de Trias Politica in ere houden, dat heeft Nederland gebracht zoals we er nu voor staan. Ons rechtsapparaat o.a. politieagenten en boa’s moet neutraal zijn en geen religieuze symbolen dragen Dus geen keppeltjes of kruizen, en ook geen hoofddoeken. Als je weer verzuiling wil, dan krijg je zó verzuiling.

F.A. van den Berg, Meppel