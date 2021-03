’Afsprakenprocedure vaccin omslachtig’

Mijn voorstel is, stuur de juiste doelgroepen een uitnodiging met datum, plaats en adres en tijdstip waarop iemand kan komen voor een vaccin. Alleen bij dringende verhindering kan men telefonisch een andere datum gaan afspreken. Nu staan de priklocaties vaak leeg, terwijl er 800.000 vaccins toenemend in depot liggen. Ga zoveel en zo snel mogelijk over op vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Dat bespaart veel geld en zorgen.

Wiebe van der Weide, Oosterhout