’Kassamedewerker moet mondkapje dragen’

De jeugd die daar aan de kassa zit: heeft de hele dag iemand, soms hoestend, kort voor zich staan, die ook tegen haar praat (eventueel met speeksel), hij of zij pakt voortdurend de winkelwaar en het kleingeld aan dat door mij (en vaak vele anderen) is aangeraakt.

Juist voor die kassabedienden is een mondkapje, glasscherm of iets dergelijks een must. Handen wassen is er niet bij; van de kassa kun je niet weglopen. Weer een bewijs hoever onze regering van de dagelijkse praktijk afstaat.

Jan Coolen

Eindhoven