’Loterijen moeten dierentuinen steunen’

Mevrouw Brugman merkt op dat na Blijdorp in Rotterdam nu ook Artis in Amsterdam in de problemen is geraakt.

Niet verwonderlijk want onze zwalkende regering met hun lockdownregels hebben er voor gezorgd dat educatieve instellingen zoals dierentuinen in nood zijn gekomen. Een dierentuin is nog de enige locatie waar je inheemse of uitstervende dieren met eigen ogen kunt zien. Over 10 jaar bestaan ze dan alleen nog op papier want ze zijn uitgeroeid door de mens. Laat alle loterijen die nu met ’miljoenenkanjers’ de bevolking bestoken om mee te doen met hun club de dierentuinen ondersteunen in plaats van allerlei andere organisaties. Dan ben je pas echt goed bezig.

Mevr. Brugman, Lelystad