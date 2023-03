’Import afval buitenland schandalig’

Deze 900 ton is slechts 5% van het door Nederland geïmporteerde afval uit het buitenland om hier te verbranden. Rome heeft een afvaloverschot omdat sinds 2013 alle verbrandingsovens gesloten zijn op aandringen van de EU omdat milieunormen overschreden werden en de vorige burgemeester tegen de ovens was vanwege milieuverontreiniging. De AEB alléén al is de achtste grote vervuiler van Nederland, voornamelijk dus door het importeren afval. Al het geïmporteerde afval is niet gescheiden. De staatssecretaris heeft geen cijfers van de uitstoot door verbranding van geïmporteerd afval. Bizarre feiten. De Tweede Kamer liet zich weer sussen met de standaardreactie van de staatssecretaris dat de oorzaak EU-regels zijn. Echter had hij op de vraag waar deze te vinden waren geen antwoord. Bovendien sluit de AEB blijkbaar zelf de contracten. Nederland lijdt onder alle miljarden kostende milieumaatregelen met alle gevolgen van dien, boeren moeten worden uitgekocht, etc. Verbijsterend!

A. Heerens, Lansingerland