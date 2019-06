’Snel paal en perk stellen aan lachgas’

Waar wacht hij op? Op dodelijke slachtoffers? Nee, hij wacht op een onderzoek van het Trimbos-instituut dat pas in oktober afgerond zal zijn. Wat die uitkomst ook zal zijn, veel ouders maken zich sowieso zorgen want je weet nooit precies wat je kinderen buiten uitspoken, hoe goed je ze ook probeert op te voeden.

Ik zie regelmatig op bepaalde plekken in de stad tientallen lege lachgashulzen liggen, ze hebben zich daar vast (bijna) dood gelachen. Lachgas is een legaal product omdat het medicinaal wordt gebruikt maar medicatie hoort op recept verkrijgbaar te zijn en niet zomaar in de winkel.

Men gebruikt lachgas ook voor slagroompatronen maar gooi dit uit de handel, slagroom kan op vele manieren gemaakt worden zonder lachgas.

Voer op zijn minst, net als met drank en sigaretten, een leeftijdsgrens in. Wat mij betreft mag dat best omhoog naar 21 jaar. Niet afwachten maar handelen. Er is een probleem en dat dient zo snel mogelijk en zoveel mogelijk opgelost te worden.

P. van Neck, Rotterdam