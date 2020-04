’Singer museum in gebreke’

In de enorme glazen deuren, of een solide traliehek, of andere barricade dat ervoor naar beneden kan worden gelaten als het museum gesloten is. Tja, het was van zondag op maandag, dus de politie kon niet eerder dan na 5 minuten ter plaatse zijn. Terwijl dit gezien de korte afstand van politiebureau naar het Singer toch echt wel sneller had gekund, lijkt mij. En de reactie van Singer verbaasde mij ook: volgens de verzekeringsmaatschappij was de beveiliging in orde... Het gaat hier wel over een belangrijke, uitgeleende Van Gogh!

C. Bitter