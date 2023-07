De kwallentrek brengt veel problemen met zich mee

Het is juli, bloedheet en de zee bij Tel Aviv puilt uit met toeristen. Klinkt normaal, maar dat is het niet. De zee is deze tijd van het jaar doorgaans het domein van kwallen, die tot ergernis van de vele mensen die verkoeling zoeken juist in de zomer Israël aandoen. De kans op een beet is te groot om het water in te gaan. Maar niet dit jaar: de kwallen zijn er (nog) niet.