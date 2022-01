De volksaard is geen excuus meer

Zeventien en een half miljoen mensen, op dit hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor.

Daarom zit het in onze natuur om ons niet altijd aan de coronaregels te houden, zoals de kop boven een artikel in deze krant luidde. Daarin legde huispsycholoog Jeffrey Wijnberg nog maar eens uit waarom we geen afstand houden of moeilijk doen over het dragen van een mondkapje: het is de volksaard.

Het klinkt bijna als een excuus. We kunnen er niets aan doen. „We staan bekend om onze poldercultuur, waarbij iedereen zijn zegje mag doen. Dat is vaak een zegen, maar in dit geval een gedoe”, aldus Wijnberg. Zoals Fluitsma & Van Tijn het noemden: „Het land van duizend meningen.” En inderdaad, tijdens een pandemie is dat nogal een gedoe.

Wijnberg: „In Frankrijk zie je veel meer handhavers op straat, die strikt ingrijpen bij een overtreding. Dat zijn wij niet gewend, want als iemand ons aanspreekt op ons gedrag dan slaat al snel de vlam in de pan.” Fluitsma & Van Tijn: „Het land wars van betutteling, geen uniform is heilig. Het land vol groepen van protest, geen chef die echt de baas is.”

Oftewel: een land vol assertieve burgers en een niet-autoritaire autoriteit die liever marchandeert dan handhaaft. Waar dat toe kan leiden zagen we de afgelopen week.

De druk liep zo hoog op, dat het kabinet op het laatste moment overstag ging en toch voor verdere versoepelingen koos dan het OMT eigenlijk voor ogen had. Ook dat handjeklap spelen zit ons in de genen, die goeie ouwe handelsgeest heeft ons tenslotte veel gebracht, maar zuchtend onder het juk van een pandemie poldert het kabinet zelf het laatste stukje draagvlak onder het eigen coronabeleid weg.

En nu is er geen weg meer terug. De teugels kunnen niet meer worden aangetrokken. Gelukkig lijkt het erop dat het virus zodanig is gemuteerd dat ermee valt te leven. Maar om ermee te kúnnen leven, moeten wij Nederlanders niet meer het excuus gebruiken dat het nu eenmaal niet in onze volksaard zit om ons aan die simpele coronaregels te houden.

Want al die winkeliers, horecaondernemers, muzikanten en theatermakers op dit kleine stukje aarde, die kunnen niet meer het keurslijf in.

Die laat je in hun waarde.