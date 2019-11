Brief 2 ’Schuldgevoel piloot onterecht’

Een piloot van onze voortreffelijke luchtmacht krijgt van zijn commandant opdracht om een bom te deponeren op een vijandelijke onderkomen. En met succes, alleen weet deze piloot niet dat er vier vrachtauto's met springstof staan en dat geeft een klap van jewelste. Er vallen nogal wat slachtoffers, ook onder de burgers. En ineens worden onze Kamerleden roomser dan de paus en veroordelen deze actie. En ze zadelen de piloot op met een schuldgevoel, dit is onterecht. De Kamerleden zouden eens hun geschiedenisboekjes moeten inkijken over wat er hier in Nederland is gebeurd tijdens WO II.

Kees Kremer, Groningen

