’Verleidelijk om met drugs geld te verdienen’

Ons te ver doorgeslagen liberale drugsbeleid laat dat ook gemakkelijk toe. De straffen zijn hier dusdanig dat een risico lopen met het smokkelen van drugs best het overwegen waard is.

In vele Aziatische landen staat het drugsbezit gelijk aan zelfmoord. Áls er ergens in de wereld een politie- of douanecontrole is dan ben je met een Nederlands paspoort direct de klos.

Het is een keus van Nederland om dit beleid te handhaven, maar ga niet verontwaardigd reageren als er landgenoten ergens in de wereld gepakt worden voor het smokkelen van drugs of erger, ter dood veroordeeld worden.

Rick Prins, Amstelveen