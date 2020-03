Brief 3 ’Haat tegen democratie’

Het is van hetzelfde laken en pak. Het gaat hier om verafschuwing van en haat tegen onze democratische rechtsstaat. Het OM zou passende maatregelen nemen tegen de islamoprediker. Zal het in het parlement zoals gebruikelijk bij woorden blijven of volgen er misschien nog daden om dergelijke figuren in onze democratische rechtstaat onze normen en waarden blijvend bij te brengen?

C.G. Oosterbaan, Monnickendam

