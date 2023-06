’Onterecht aansprakelijk’

De berijder (14) kwam van links, wilde rechts door de bocht scheuren en zag mijn auto te laat aankomen en tijdens een stuurcorrectie, kwam hij in een slip terecht en schoof tegen mijn auto aan. Tot mijn stomme verbazing hoor ik van de verzekeringstussenpersoon dat, als ik mazzel heb, ik voor 50% aansprakelijk ben voor de schade (anders wordt het 100%)! Want een ’fatbike’ valt nog steeds onder de categorie fiets, terwijl ze via online informatie makkelijk zijn op te voeren zijn tot een snelheid van 45km/uur. Schandalig dat ik als autorijder toch wordt gezien als zijnde (deels-) schuldig, met de financiële gevolgen m.b.t. mijn no-claim korting!

Alex Huizing, Hilversum