’Bewindslieden moeten met KLM vliegen’

Voor ieder wissewasje wordt het regeringsvliegtuig of , nu in het geval Ollongren, het vliegtuig van Defensie ingezet. Haar reis naar de Antillen is uitgesteld vanwege mankementen aan dit toestel. De KLM komt op alle plaatsen en is, zelfs voor onze verwende politici, die uitsluitend bussinesclass reizen, goedkoper dan de eerder genoemde toestellen. Bovendien maakt men dan ook nog reclame voor KLM en wordt er geen extra CO2 uitstoot gegenereerd.

C N.H. van Dijck, Mijdrecht