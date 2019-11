Uitslag stelling: ’Beperkt monitoren kan’

Vopak gaat op één van zijn locaties testen of dit pasjessysteem kan bijdragen aan de veiligheid op het bedrijfsterrein. Tegenstanders reageren fel: „Dit gaat nog verder dan Orwells 1984. De lichaamshouding van mensen registreren tast de integriteit van het lichaam aan”, zegt iemand. „Dit levert slechte werkverhoudingen op. Digitale boeien maken mensen onzeker en zelfs ziek.”

Toch vindt ruim de helft het wel degelijk geruststellend dat het personeel van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. „Bij gevoelige bedrijven is dit een must vanwege de veiligheid. Bovendien als je je werk naar behoren doet maakt de controle ook niets uit”, reageert een voorstander van pasjessysteem. „In dergelijke bedrijven die aanslaggevoelig zijn vind ik het geen probleem. Als ik er zou werken, zou ik mijzelf hierdoor veiliger voelen.”

Privacy

Veiligheid gaat boven privacy, meent ruim de helft. „Veiligheid staat voorop. Echter, verzamelen van privacygevoelige informatie is riskant: het kan worden gehackt, op straat belanden of gebruikt worden in een ontslagdossier”, stelt iemand. Men vreest dat de gegevens op de pasjes zullen worden opgeslagen. Hoewel de werkgever de ondernemingsraad moet beloven de gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden, is driekwart toch bang dat misbruik op de loer ligt. Deze deelnemer heeft een suggestie: „Geef medewerkers steekproefsgewijs de mogelijkheid om te verifiëren of gegevens ook daadwerkelijk dagelijks worden gewist. ”

Big Brother

Daarbij zijn er al genoeg manieren om personeel in de gaten te houden zonder dat iedere beweging van deze personen gevolgd moet worden. „Toegangspasjes en poortjes zijn voldoende”, zegt men. „Zorg voor veiligheidsmaatregelen met codes en sleutels. Dit is te extreem. Goed getraind personeel loopt weg hierdoor.” Vergaande monitoring komt de kwaliteit van het personeel niet ten goede en vermindert de productiviteit, denken de tegenstanders. Mensen voelen zich minder vrij en zullen minder productief zijn, klinkt het. Ervaringsdeskundigen bevestigen dit: „Big Brother bestaat al in het bankenwereldje. Mailverkeer dat gecontroleerd wordt, bedrijfsartsen die medische info doorgeven en met wachtwoorden en pasjes precies weten hoe productief iemand is. Het gevolg is veel burn-outs.”

Een derde van de deelnemers ziet de positieve kant en vindt het pasjessysteem ’ideaal om de werknemer te stimuleren daadwerkelijk aan het werk te gaan en niet alsmaar bezig te zijn met zijn privételefoon’. Volgens deze respondenten zal de productie hierdoor juist omhooggaan, de werkdruk en de kans op overspannen personeel omlaag. „Werknemers hebben nu eenmaal regels en grenzen nodig. Het is gemeengoed geworden om tijdens werktijd bezig te zijn met privézaken, zoals appen en spelletjes doen op de smartphone. Dat kost ook een vermogen.” Iemand anders voegt hieraan toe: „De werkmentaliteit in Nederland is bar slecht. Mensen hebben het toch echt zelf in de hand of ze gevolgd worden of niet”, stelt deze respondent.