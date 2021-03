’Meer openbare toiletten’

De meest prominente Nederlander die met wildplassen in het nieuws kwam was majoor Marco Kroon, ridder met een Militaire Willemsorde. Die kon het niet meer ophouden, maar hij had toen misschien ook wel een glaasje teveel op. Enfin, hier in Frankrijk heeft ieder ’gat van minder dan 100 inwoners’ nog een openbaar toilet. Nederland loopt volledig achter. Want ja, het kost natuurlijk geld om zoiets in stand te houden en te onderhouden. En dat besteden we liever aan andere zaken. Net als bij de coronaregels vertrouwt de overheid op ’eigen verantwoordelijkheid’.

Bart Huizinga