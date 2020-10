’Ticketprijs baseren op vliegafstand’

Wie binnen Europa vliegt, krijgt alléén landingsrechten indien zij zich houden aan een reële en vastgestelde minimumvliegprijs per kilometer. Via een omweg vliegen via Groot-Brittannië of naaste, niet- Europese landen, is niet toegestaan. Dit heeft als voordeel dat de maatschappijen een normaal verdienmodel krijgen, er minder subsidie nodig is, er plaats is voor reële salarissen en technisch onderhoud. Wil men graag concurreren dan doet men dat maar op extra geleverde service, zoals vliegen inclusief hotelaccommodatie.

Er is nóg een argument, nml. de passagiersstromen: Nu zijn er 5 euro-aanbiedingen om een run op vliegen op te wekken. De grote passagiersstromen naar populaire bestemmingen zoals Barcelona, Amsterdam, Venetië, etc. maken die steden onleefbaar voor de bewoners. Zo is het van de zotte dat Britten voor ca. 50 euro een weekend naar Amsterdam kunnen vliegen om zich daar te bezatten.

V.d. Wiel, Tilburg