Brief 1 ’Verkiezingen moeten doorgaan’

Waarom wordt er nu zo op gehamerd dat de verkiezingen op 17 maart onverantwoord zijn? Begin gewoon twee dagen eerder of later en laat de stembureaus vroeger of later open. Overal is een mouw aan te passen. De vraag is of men dat wil. Verkiezingen uitstellen tot na de herfst bijvoorbeeld vanwege corona, vind ik geen goed idee. Dat zou premier Rutte misschien goed uitkomen omdat men dan al weer zijn blunders is vergeten. Maar... ik vergeet niet.

Mevr. I. Gerards, Landgraaf

