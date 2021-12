’Stroomvoorziening loopt gevaar’

Iedereen weet dat men eerst een rijbewijs moet halen voordat men mag autorijden. En dat het verstandig is om eerst zwemlessen te nemen voordat men in het diepe springt. Hoe is dan toch mogelijk dat onze beleidsbepalers in Den Haag beslissingen nemen over energiezaken, maar waarvan de oplossingen deels op luchtkastelen gebaseerd zijn. De bevolking wordt aangeraden zonnepanelen aan te schaffen en er worden windmolenparken aangelegd. Maar hierbij is opwekking van stroom niet gegarandeerd. Ook is er besloten om gas- en kolencentrales te sluiten, terwijl het alternatief uit dubieuze leveringscontracten bestaat. Je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, luidt het gezegde. Dat is ook van toepassing op de energievoorziening.

Mario Verhees, Asten