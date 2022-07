Brief 2: ’Voor advocaat is iedereen onschuldig’

Nadat Frank Masmeijer in 2017 was veroordeeld tot acht jaar cel en een geldboete van 48.000 euro voor drugssmokkel, kreeg hij er in 2018 bij het hoger beroep nog een jaartje bij en mocht hij dus negen jaar brommen. Toch zat advocaat Knoops bij OP1 doodleuk te beweren dat er geen spat bewijs was voor de betrokkenheid van de oud-quizmaster bij cocaïnehandel en dat alles gebaseerd was op aannames en veronderstellingen.

Als je al die strafrechtadvocaten hoort praten bij de verschillende talkshows, is er eigenlijk nooit iemand schuldig en hebben hun cliënten niets of in het slechtste geval bijna niets gedaan. Maar welk doel dient de bewering van Knoops eigenlijk als hij bij OP1 zijn kulverhaal over onschuld afsteekt. Hij maakt zich daarmee echt volstrekt belachelijk en invloed op de strafmaat heeft het natuurlijk allang niet meer?

Jan Pronk, Beverwijk

