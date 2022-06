’Omroep ON dwarsboomt rechststaat’

In de ‘code voor de journalistiek’ staat dat journalisten de verantwoordelijkheid hebben het nieuws ’waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen’. Ze moeten betrouwbaar, nauwkeurig, onbevooroordeeld en evenwichtig zijn. Het is duidelijk dat ON niet aan deze voorwaarden voldoet door hun gebrek aan objectieve waarheidsvinding en misrepresentatie van de feiten. Doordat een omroep als ON zo gemakkelijk toegang tot het stelsel is gegeven, werkt het omroepbestel in feite mee aan het van binnenuit uithollen van onze democratische rechtsstaat omdat de gemakkelijk te beïnvloeden ontevreden burger graag de schuld bij anderen zoekt en vooral niet bij zichzelf. Daardoor kan er gemakkelijk een sfeer ontstaan waarbij de ’anderen’ maar ’aangepakt’ zouden moeten worden. Het is nodig dat het kabinet de Mediawet aanpast met een democratisch toetsingskader om dit soort aanvallen te weren.

Henk Versteeg, Nunspeet