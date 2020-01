Brief 3: ’Waarschuwingen in de wind geslagen’

Jarenlange foutieve politieke beslissingen hebben aan twee kanten veel leed veroorzaakt. Duizenden vluchtelingen zijn verdronken en velen zijn in mensonterende vluchtelingenkampen terecht gekomen. Om die reden is de huidige situatie niet alléén in Nederland catastrofaal.

Waarom wilde niemand naar Pim Fortuyn luisteren, met zijn vroege waarschuwingen over de gevolgen van ongecontroleerde migratie, en niet naar Geert Wilders en Thierry Baudet. Om hun visie werden alle drie inclusief hun aanhangers als racistische, gevaarlijke populisten veroordeeld.

Door consequent oplossingen van Wilders te negeren, zoals opvang in de regio of je te laten inspireren door het immigratiebeleid van Canada, Australië of Noorwegen, wordt de situatie steeds onhoudbaarder en de roep iets te ondernemen steeds dwingender.

Maar nu het schip aan het verzinken is, is het een gotspe dat Mark Rutte op weg naar de Kamerverkiezingen immigratie tot zijn thema wil gaan maken.

Babette Klecker, Amsterdam

