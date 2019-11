Brief 1 ’Kat heeft buitenleven nodig’

Zolang als er katten bestaan is al bekend dat deze dieren (negen) levens hebben, maar in feite hebben ze twee levens namelijk het leven binnenshuis waar ze op alle mogelijke manieren verwend worden en zelfs een kattenluikje voor ze wordt geinstalleerd zodat ze naar buiten kunnen en dit laatste is wat katten het meest interesseert, want het is buiten veel spannender omdat ze daar hun ware aard als roofdier kunnen botvieren en dat is geen kattenpis.

Otto C. Tempelaars

Heemstede

