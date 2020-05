Aardig zijn voor elkaar

Ik ben van een dorp naar Tilburg verhuisd en wat mij het eerst opviel was dat 90% van de mensen hun hoofd wegdraaide als je ze tegenkwam. Nu in coronatijd is het toch anders geworden. Als ik nu op straat loop en ik iemand tegenkom en een stapje opzij doe in verband met de 1,5 meter word ik door de meeste mensen begroet. Of ze geven een bedankje. Alleen als je jongeren netjes vraagt of ze 1,5 meter afstand willen bewaren steken ze vaak hun middelvinger op of ze zeggen tegen je: ’Waar bemoei je je mee?’

We zullen het toch met elkaar moeten doen om de corona te bestrijden. Wees aardig voor elkaar in coronatijd maar ook daarna.

Aad v. Leeuwen, Tilburg