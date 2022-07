We mogen niet mopperen dat we mogen mopperen

Premium Het beste van De Telegraaf

Even iets in het kader van ’how can I make this about me?’ De wereld staat op zijn kop en ik gebruik mijn schrijfsel voor wat zielzoeken. Ik gebruik een diepe politieke crisis om me hardop en publiekelijk iets af te vragen over mezelf. En wel: waarom ben ik niet argwanend? Dat vraag ik mezelf steeds vaker af. Ik stel me vaak naïef op en naïviteit is een eigenschap die ik wil behouden. Ik wil uitgaan van de goedheid van de mens, of op zijn minst wil ik geloven dat het kwaad niet alomtegenwoordig is.